Lluvia de dinero en Calafell con el EuroDreams

El sorteo del lunes del EuroDreams de Loterías y Apuestas del Estado ha dejado 120.000 euros en Calafell. La combinación ganadora fue para los números 33, 22, 19, 11, 36 y 9 y el Sueño el 3.

Ninguna persona fue la acertante en la primera categoría pero hubo dos boletos premiados en la segunda categoría (6+0), una validada en Suiza y la otra en España. Esta se vendió en Calafell desde el quiosco situado en el Mercado Municipal en el paseo de la Unión. Los acertantes ganan un premio de 2.000 euros en el mes durante 5 años.

Como no hay acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.