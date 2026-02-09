Desmantelan una plantación de marihuana en Llorenç del Penedès valorada en 100.000 euros

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Vendrell, detuvieron el miércoles pasado en Llorenç del Penedès a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Además, también se le atribuye un delito de defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició a finales de 2025, después de tener conocimiento sobre una posible plantación de marihuana en una nave en un polígono industrial de Llorenç del Penedès. Durante las vigilancias efectuadas se comprobó la entrada y salida continuada de personas a la nave y se detectó una manipulación de la acometida eléctrica y un desproporcionado consumo energético.

La plantación estaría valorada en más de 100.000 € en el mercado ilícito de venta al detalle.Mossos

El miércoles de la semana pasada, después de la correspondiente entrada y cacheo, el dispositivo policial culminó con la detención de un hombre y la intervención de 1.092 plantas de marihuana y 319 gramos de ovillos secos. El valor estimado en el mercado ilícito de venta al detalle es superior a los 100.000 euros.

Posteriormente, técnicos especializados confirmaron la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica y desconectaron la línea. Paralelamente, los agentes desmantelaron la instalación de cultivo interior y retiraron todos los elementos del sistema de producción. Se trataba de un montaje de notable complejidad, con un valor económico estimado de casi 60.000 euros.

La avanzada infraestructura localizada y la elevada cantidad de marihuana intervenida apuntan que la actividad estaría vinculada a un grupo criminal. La investigación continúa abierta con el fin de poder efectuar nuevas detenciones.

El detenido pasó el jueves pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.