La Policía Local del Vendrell impone 510 multas a conductores de patinetes el primer año de la nueva ordenanza de movilidad

La Policía Local del Vendrell ha impuesto 510 denuncias a usuarios de patinetes eléctricos durante el primer año en vigor de la nueva ordenanza de movilidad. No llevar el casco obligatorio es la infracción que ha comportado más de la mitad de multas, seguido del hecho de circular por aceras y zonas de peatones del núcleo de la capital del Baix Penedès.

Según el concejal de movilidad del Vendrell, Christian Soriano, durante el último año se ha interpuesto una media de dos sanciones al día, hecho que ha reducido «mucho» las faltas cometidas. Después de una primera campaña informativa dirigida especialmente a los jóvenes, se empezó a multar a aquellos que no respetaban la normativa en vigor. Desde enero de 2025, se han emitido multas por valor de 98.500 euros.

La convivencia entre usuarios de patinetes eléctricos y peatones dio pie a la redacción y aprobación de la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento del Vendrell, con el objetivo de pacificar su coexistencia a la vía pública. Después de aprobarla, se hizo una campaña informativa centrada principalmente en institutos para dar a conocer la normativa. De hecho, los menores de edad y los jóvenes son el perfil mayoritario de los denunciados en el primer año en vigor de la normativa.

Una vez acabada esta primera fase de concienciación y sensibilización, la Policía Local inició la campaña sancionadora de carácter permanente, imponiendo una media de dos multas en el día. "El problema principal que tenemos son patinetes que van por la isla de peatones, patinetes que van de dos en dos y usuarios sin seguro", ha indicado el regidor de Seguridad, Christian Soriano.

En cuanto a las infracciones cometidas, 264 corresponden a no llevar el casco de seguridad, mientras que 112 han estado por circular por zonas destinadas a peatones. En menor medida, se han denunciado usos indebidos del vehículo de movilidad personal, como conducir el patinete con más personas del autorizado, circular en dirección contraria, no tener seguro de responsabilidad civil o conducir en uso del teléfono móvil. También se han sancionado usuarios que han hecho caso omiso de la normativa viaria o que circulaban a una velocidad superior a la permitida.

Fuentes del consistorio apuntan que desde la puesta en marcha de la normativa no han tenido constancia de accidentes graves con vehículos de movilidad personal implicados. La media económica de las sanciones se eleva a los 200 euros. En el último año, se han emitido 510 denuncias por valor de 98.500 euros.