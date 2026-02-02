Intervienen 5.000 botellas de alcohol valoradas en 112.000 euros en un establecimiento del Vendrell

El dispositivo de la Guardia Civil se realizó el 29 de enero.Guardia Civil

La Guardia Civil llevó a cabo el pasado 29 de enero de 2026 una inspección fiscal en un establecimiento mayorista del Vendrell donde detectaron una gran cantidad de bebidas alcohólicas destinadas a la comercialización, que incumplían la normativa vigente.

Durante la inspección, los agentes detectaron en las estanterías del establecimiento un total de 4.976 botellas de distintas capacidades de licores como brandy, whisky, vodka, ron, ginebra y de otros tipos, de diferentes marcas, cuyo valor conjunto asciende a 112.403,15 euros. Dichos productos tenían prohibida su comercialización conforme a lo dispuesto en la normativa vigente de impuestos especiales sobre el alcohol.

Una vez identificada la persona responsable de la actividad comercial, se procedió a la incoación de acta de denuncia por infracción a la Ley de Impuestos Especiales.

Asimismo, se inmovilizó la mercancía in situ, bajo custodia del responsable del establecimiento, y a disposición de la Aduana de Tarragona, organismo al cual se dirige el acta de denuncia citada.

La Guardia Civil continúa desarrollando actuaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, la protección de los intereses económicos del Estado y la defensa de la seguridad y los derechos de los consumidores.