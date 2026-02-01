Accidente en Calafell: el conductor sale ileso después de que el guardarraíl atraviese su coche

Imagen del vehículo después de chocar con el guardaraílBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un vehículo ha quedado engastado este domingo por la mañana después de chocar contra un guardaraíl en la calle Santiago Rusiñol de Calafell, según han informado los Bombers de la Generalitat.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 7.05 horas, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado 2 dotaciones de los Bombers, que han procedido a desenganchar el vehículo para que la grúa se lo pueda llevar.

El ocupante del coche ha resultado ileso, saliente del vehículo por medios propios y no ha sido necesario su traslado a ningún centro sanitario.