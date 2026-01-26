Territori pretende implantar 515 MW de energía solar fotovoltaica y 155 de eólica en el Baix Penedès

El Departamento de Territorio, prevé implantar 515,5 MW de energía solar fotovoltaica y 155,6 MW de eólica en el horizonte del año 2050 en el territorio de los catorce municipios de la comarca del Baix Penedès. En la presentación del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER) a los representantes de los ayuntamientos, los responsables del ICAEN detallaron que 229,5 MW será en edificios, 47,9 MW en espacios artificialitados (como pedreras o vertederos en desuso, por ejemplo), y 238,1 MW en espacios no artificializados.

La potencia ya instalada y la autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que en la actualidad asciende a 45,72 MW, ya contará para este objetivo.

Según el ICAEN, la ocupación de suelo no artificializado para el aprovechamiento fotovoltaico en la comarca ascenderá a un total de 380 hectáreas, un 1,3% del total de su superficie. En el ámbito eólico, la comarca acogerá 155,6 MW.