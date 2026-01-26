El incendio ha obligado a cortar la circulación de trenes en Cunit.Google Maps

La circulación de Rodalies en Cunit (Baix Penedès) se ha restablecido una vez extinguido el incendio declarado este lunes a mediodía cerca de las vías, según se ha informado.

Un incendio declarado cerca de las vías del tren en Cunit había obligado a interrumpir la circulación en Rodalies en este punto, según ha informado el gestor de la infraestructura, Adif.

En su cuenta en la red social X, Adif ha explicado que el servicio de tren estaba interrumpido en esta población «por la presencia de un incendio ajeno próximo a la infraestructura».

Por Cunit pasa la línea R2 sur de Rodalies, que este lunes ha vuelto a vivir una jornada nefasta por una incidencia informática que ha obligado a suspender todo el servicio en dos ocasiones, aunque ahora ya está en funcionamiento con algunas complicaciones.