Trenes parados y sin conductores en Sant Vicenç de Calders en una nueva jornada sin servicio

La estación de Rodalies de Sant Vicenç de Calders se despierta este jueves con los trenes parados a las vías y sin conductores, en una nueva jornada sin servicio en la red ferroviaria catalana.

El Gobierno anunció que el servicio se reprendería progresivamente este jueves por la mañana después de que estuviera parado este miércoles por motivos de seguridad después de los efectos del temporal y el accidente al R4 en Gelida. Este jueves por la mañana, pero el servicio no se ha podido iniciar. Fuentes de Renfe han atribuido el retraso a «causas operativas».