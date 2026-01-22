Un herido en un incendio de una casa unifamiliar en el Vendrell

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida leve durante un incendio en una casa unifamiliar en el Vendrell. Los hechos han pasado a las 06.48 horas en un domicilio de la calle Schubert del barrio la Franqueza y los Bombers han movilizado tres unidades terrestres.

Una vez allí, los bomberos han comprobado que el fuego se encontraba localizado en el comedor, el cual ha quemado completamente. La vivienda ha quedado afectada por el humo y los bomberos han procedido a su ventilación.

Como consecuencia del fuego, una persona ha resultado herida leve por inhalación de humo y ha sido trasladada por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hasta un centro hospitalario. Como la vivienda estaba aislada no ha habido más afectaciones.