Perdonan una deuda de 233.682 euros a dos vecinos del Baix Penedès

Dos vecinos del Baix Penedès han conseguido cancelar una deuda de 233.682 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. El primero de los casos hace referencia a un vecino de Cunit que tenía una deuda de 64.291 euros. Su estado de insolvencia se originó porque, durante muchos años, tuvo que cuidar a su suegra.

Por el hecho de que ni los servicios sociales de su ciudad ni los de la Generalitat de Catalunya le reconocieron ningún derecho a su suegra para disponer de asistencia médica a domicilio ni subvención social, se vio en la necesidad de solicitar financiación externa. Además, a causa de una discapacidad, su mujer no podía trabajar, con lo que el suyo era el único ingreso que entraba en casa.

Llegó un momento en el que tuvo que contratar a dos personas especializadas en el cuidado de personas con demencia senil para que pudieran asistir a su suegra ya que su salud empeoró. Eso suponía unos costes elevados que tuvo que pagar la parte deudora. Necesitó recurrir a créditos rápidos que proporcionaban inmediatez en la posesión y disposición de liquidez. Esta situación se prolongó durante más de diez años.

Cuando la parte deudora se va jubilar, sus ingresos se redujeron y no conseguía hacer frente todos los gastos de alimentación, suministros, transporte en el hospital y la medicación especializada y concreta. Volvió a acudir a financiación externa, hasta que ya no hubo más remedio que acogerse al mecanismo de cancelación de deudas.

El otro caso hace referencia a un vecino del Vendrell que tenía un importe pendiente de pago de 169.391 euros. El hombre necesitó financiación para cubrir los gastos de inversión en un negocio de transporte. Posteriormente adquirió un préstamo para seguir creciendo. La exmujer del deudor pasó a ser administradora de esta empresa y adquirió una póliza que avaló al deudor. Un tiempo después, la exmujer cerró la empresa y le anuló el acceso a las cuentas. Por todo lo expuesto, el concursado se encontró en una clara situación de sobreendeudamiento.

Gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad han conseguido el perdón de sus deudas.