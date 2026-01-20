Coma-ruga recuperará el aparcamiento de rotación en el paseo Marítimo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell ha anunciado que recuperará el aparcamiento de rotación con control horario en el paseo Marítimo de Coma-ruga y en la calle Carrerada d'en Ralet, en el sector Sanatorio de Sant Salvador. La medida tiene como objetivo favorecer la rotación de vehículos durante la temporada de verano y, al mismo tiempo, dinamizar la actividad económica de los núcleos marítimos, mejorando el acceso a la oferta de ocio, restauración y ocio.

El año 2020, con el inicio de la construcción del centro urbano de Coma-ruga y la conversión en zona de peatones de la plaza Germans Trillas, se suprimieron los estacionamientos de rotación con control horario que ahora se recuperarán en el paseo Marítimo y en la calle Carrerada d'en Ralet en el sector Sanatorio.

El plan de aparcamiento del municipio del Vendrell identificó dos zonas tensionadas de disponibilidad de aparcamiento en verano: el centro de Coma-ruga y el sector Sanatorio. Con el objetivo de favorecer la rotación de vehículos para dinamizar la actividad económica en estas dos zonas, se recuperarán las plazas de estacionamiento suprimidas los últimos años por la ampliación de las zonas de peatones, en total 144 plazas.

Estas nuevas plazas de aparcamiento tienen como objetivo facilitar la rotación de vehículos para ir a la playa y a su oferta de ocio, ocio y restauración durante la temporada de verano. Se prevé que el horario de estacionamiento de rotación será de las 10 de la mañana a las 21 horas de la tarde, con un máximo de tres horas para facilitar la rotación y dinamizar las actividades de ocio, ocio y restauración de los núcleos marítimos.