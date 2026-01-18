Sucesos
Detienen a un hombre por tráfico de drogas durante un control policial en Bellvei
El detenido llevaba 1 kg de ovillos de marihuana y 850 euros en efectivo en su vehículo
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 31 años en Bellvei el viernes 16 de enero como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
Los hechos tuvieron lugar a las 12.58 h, durante un control de prevención en la entrada de la urbanización Baronia del Mar. Allí los agentes detectaron un vehículo que circulaba a una velocidad inadecuada. Cuando lo intentaron parar, el conductor realizó una maniobra evasiva.
Finalmente, pudieron parar al detenido e identificarlo. Cuando registraron el vehículo vieron que llevaba un kilogramo de ovillos de marihuana y 850 euros en efectivo.