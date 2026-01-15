Detenidos cinco hombres en Segur de Calafell por hurto de cable de cobre

Cinco hombres fueron detenidos el lunes acusados de sustraer cable de cobre mientras hacían tareas de instalación para una empresa subcontratada de Telefónica. Según explican los Mossos d'Esquadra, los arrestados, de 32, 32, 46, 57 y 58 años, aprovechaban que conocían las ubicaciones donde se tenía que colocar el nuevo cableado para llevarse el material viejo.

Durante la intervención policial se decomisaron unos 1.000 kilos de cobre, valorados en 5.000 euros, así como una taladradora y credenciales corporativas presuntamente utilizadas para pasar desapercibidos. Los detenidos han quedado a disposición judicial por un presunto delito de hurto.