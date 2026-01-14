El Vendrell quiere aprobar el adelanto del nuevo POUM antes de acabar el año 2026

El equipo de gobierno del Vendrell quiere aprobar el adelanto del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) antes de acabar el año 2026. El diciembre pasado se contrató a la empresa que tiene que llevar a cabo el adelanto por tal de renovar el planeamiento urbanístico actual de la capital del Baix Penedès que es del año 2000.

"El POUM vigente no es que sea viejo, sino que es fuera de época", ha dicho el alcalde Kenneth Martínez. El objetivo es "crecer hacia dentro, llenar los espacios vacíos que tenemos dentro de la trama urbana", ha apuntado en un encuentro con los medios de comunicación para explicar las inversiones del año. Martínez ha insistido en que el nuevo POUM dibujará un municipio "más compacto, verde y con centralidades".