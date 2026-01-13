El Vendrell recibe cerca de 350.000 euros para financiar sistemas de recogida selectiva

El pasado 1 de diciembre se inició la recogida de residuos puerta a puerta en el Romaní y en Bonavista.Ayuntamiento el Vendrell

El Ayuntamiento del Vendrell recibirá una subvención de 348.281,12 euros de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) para financiar actuaciones que contribuyan al fomento de proyectos de recogida selectiva eficientes de las diferentes fracciones de los residuos municipales.

La subvención del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecológica coincide con la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos en el municipio, que era una de las prioridades destacables a la hora de contribuir al procedimiento de otorgamiento de estas ayudas que tienen que ayudar a incrementar el índice de reciclaje.

En este sentido, el pasado 1 de diciembre se inició la nueva recogida de residuos puerta a puerta en el Romaní y en Bonavista, y el próximo 2 de febrero empezará el nuevo sistema con contenedores inteligentes en el Puig y el Pèlag y en la Muntanyeta. Esta semana se harán sesiones informativas sobre este nuevo servicio: los próximos días 14 de enero, a las 20 h, y 17 de enero, a las 11 h, en el Centro cívico L'Estació, para los vecinos del Puig y el Pèlag, y el 16 de enero, a las 20 h, en el Ayuntamiento, para los vecinos de la Muntanyeta.

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacado que «uno de los retos que tenemos este año es la implementación del nuevo modelo de recogida de residuos en el municipio, y esta subvención de la Generalitat será un buen apoyo para que tenga éxito y aumentar el porcentaje de reciclaje en el Vendrell».