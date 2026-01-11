Herido grave en un accidente en la T-240 en la Bisbal del Penedès

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida de gravedad este domingo por la mañana después de sufrir un accidente de tráfico en la Bisbal del Penedès. El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 5 de la carretera T-240.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 10.05 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una dotación. También se han movilizado varias patrullas policiales y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Una vez allí, los Bombers han asistido a SEM a movilizar al herido, que ya se encontraba fuera del vehículo cuando el cuerpo ha llegado al lugar de los hechos. Según primeras informaciones, el afectado se encontraría en estado grave.