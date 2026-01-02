El pueblo donde se hace el mejor roscón de Reyes de Tarragona: entre los más sabrosos de España

La provincia de Tarragona ya tiene su representante en el mapa de los mejores roscones de Reyes de España. La revista Viajar ha seleccionado al obrador Passions, l’Origen del Pa, ubicado en Calafell, como el referente tarraconense de este tradicional dulce navideño.

Este reconocimiento no llega por casualidad. En 2024, el obrador se alzó con el premio al Mejor Roscón de Reyes clásico de Cataluña en un concurso celebrado en Barcelona, donde un jurado profesional evaluó la apariencia, textura y sabor del dulce mediante una cata a ciegas.

Mapa de la revista Viajar con los mejores roscones de Reyes de España, donde aparece Passions en Tarragona.Revista Viajar

La receta galardonada combina un brioche tierno y esponjoso con una fermentación cuidadosa y un relleno de masa de mazapán que recuerda los sabores más tradicionales. Desde Passions destacan que el éxito se basa en un proceso constante de prueba y mejora, más que en un secreto único.

Passions es un negocio familiar con el obrador principal en Calafell y otros puntos de venta en El Vendrell y Vilanova i la Geltrú. Su presencia en el mapa de Viajar refuerza la trayectoria del obrador y confirma que se trata de uno de los lugares de referencia en Tarragona para quienes buscan un roscón de Reyes de calidad durante las fiestas navideñas.