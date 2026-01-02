Igualdad y Feminismo condena el "feminicidio" de una mujer en el Vendrell el miércoles pasado

El Departamento de Igualdad y Feminismo ha condenado al "feminicidio" confirmado este viernes de una mujer en El Vendrell el miércoles pasado. La consejería ha expresado su pésame en torno a la mujer presuntamente asesinada por violencia machista y a los vecinos de la localidad.

Con la confirmación de este caso, el número de feminicidios durante el 2025 son 11, correspondientes a 10 mujeres y un feminicidio vinculado. Desde que se empezaron a recoger datos oficiales en el 2012, ha habido 159 feminicidios en Cataluña, de las que 149 son mujeres y 10 corresponden a niños y adolescentes asesinados en el marco de violencias machistas.

El número de hijos que quedaron huérfanos por violencia machista en el 2025 es de 11, más de 100 en la última década. En el caso del Vendrell, los Mossos d'Esquadra detuvieron al hijo de la víctima. La policía fue alertada a las 13.40 horas de la localización del cuerpo sin vida de una mujer en un domicilio de la capital del Baix Penedès. Allí se localizó también el hijo, de 37 años, que quedó detenido por su presunta relación con los hechos.

La consejería ha recordado que ante cualquier indicio o situación de violencia machista hay que llamar al 900 900 120, una línea gratuita, confidencial, que no deja rastro y que opera las 24 horas cada día del año en múltiples idiomas. Ha añadido que también pueden dirigirse a cualquiera de los servicios de la red pública de atención a las violencias machistas y, en caso de emergencia, llamar al teléfono 112.