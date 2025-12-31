Detenido un hombre relacionado con la muerte violenta de su madre en el Vendrell

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial del Camp de Tarragona investigan la muerte violenta de una mujer este miércoles en el Vendrell, en el Baix Penedès. Los hechos han sido alrededor de las 13.40 h, cuando la policía ha sido alertada de la localización del cuerpo sin vida de una mujer en su domicilio.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han confirmado la muerte de la víctima.

En el mismo domicilio, los agentes han localizado a un hombre de 37 años, que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. Según ha informado la policía, se trata del hijo de la víctima, motivo por el cual el caso se investiga como un episodio de violencia doméstica.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de actuaciones mientras continúa la investigación.