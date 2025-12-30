Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

McDonald's ha abierto su primer restaurante al municipio del Vendrell, en la demarcación de Tarragona, en el marco de su plan de expansión en Cataluña. El establecimiento está ubicado en la calle Les Mates, 1, y se erige como una apuesta para el desarrollo económico y social del territorio, con la creación de 40 puestos de trabajo. El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.

El restaurante está gestionado por el franquiciado Juan Carlos Melero, que ha destacado la importancia de esta apertura para el municipio. «La llegada de McDonald's al Vendrell supone todo un reto que nos llena de ilusión. Quiero agradecer la dedicación y el compromiso de todo el equipo que ha hecho posible este proyecto. Esperamos convertirnos en un punto de encuentro para los vecinos y vecinas, donde puedan disfrutar de buenos momentos», ha afirmado.

El nuevo establecimiento dispone de una superficie de 350 metros cuadrados e incorpora las últimas innovaciones de la marca, como quioscos digitales y servicio a mesa. Además, ofrece productos McCafé y servicios como McAuto y McDelivery, así como una zona de juegos infantiles, pensada para el ocio familiar.