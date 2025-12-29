El Vendrell triplica las sanciones por incivismo este año

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell ha triplicado las sanciones en materia de convivencia y civismo este 2025 respecto del año anterior. El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, han hecho balance del año. Según Soriano, este hecho se atribuye a un aumento de la presencia policial a las calles y barrios del Vendrell, que ha repercutido positivamente tanto en el incremento de las sanciones como de la propia seguridad ciudadana y la mejora de la convivencia en el municipio. En total, en 2025 se han interpuesto 1.539 denuncias fachada las 541 que se interpusieron en 2024.

De entre todas las casuísticas de sanciones, destaca el aumento de las infracciones denunciadas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública (botellón), que este 2025 han sido 807 mientras que en 2024 fueron un total de 66, lo que representa un incremento del 1.123%. Eso se debe, según Soriano, a una intensificación de los operativos específicos contra esta práctica que causa, especialmente en verano, molestias a los vecinos de determinadas zonas del municipio.

Por otra parte, las denuncias por infracciones de vehículos de movilidad personal (patinetes, fundamentalmente) también han crecido de manera relevante este último año. En el 2025 se han interpuesto 491 mientras que en el 2024 fueron 115, lo que representa un incremento del 327%. En este sentido, esta mejora es disfrutado también de la aplicación de la nueva Ordenanza de Convivencia y Civismo, que pone el foco al sancionar las malas prácticas en el uso de este tipo de vehículos.

Otros datos significativos del 2025 y que muestran la intensificación de la tarea que se lleva a cabo desde la Policía local contra el incivismo en el municipio son las 71 denuncias de molestias por ruido, las 29 para ensuciar la vía pública; las 24 para infringir la ley 13/2014 de accesibilidad; las 14 por molestias de vecinos; 11 por vertido de residuos; 11 por ocupación de la vía pública, entre otros.

El concejal de Seguridad ciudadana, Christian Soriano, ha destacado que «uno de los objetivos principales de la Concejalía de Seguridad ciudadana en este mandato era aumentar la presión contra el incivismo en el Vendrell y, sobre todo, poner solución a unas problemáticas que necesitaban una solución inmediata, como son los botellones y el incumplimiento de las normas de circulación con patinetes eléctricos.» A pesar de los buenos datos de 2025, según Soriano, «hay que seguir trabajando para ir reduciendo todavía más las infracciones en estas materias».

Por su parte, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha añadido que «los datos de denuncias que hoy se presentan demuestran que las vías que se han escogido son las idóneas para garantizar la seguridad y la tranquilidad a los vecinos y vecinas y a todas las calles del municipio». Unas medidas, según el alcalde, «que se añaden a la tarea que se hace en otros ámbitos como el nuevo contrato de limpieza viaria y el nuevo contrato de recogida de residuos, que contribuyen también a tener unas calles limpias, ordenadas y seguras».