Reclaman medidas para evitar el paso de camiones por Llorenç del Penedès

Compromís per Llorenç del Penedès ha pedido al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes para poner fin al paso de vehículos pesados por el núcleo urbano, especialmente por el tramo urbano de la carretera TP-2125, de titularidad de la Generalitat. La formación alerta que la puesta en funcionamiento del polígono industrial del Poet de Banyeres del Penedès ha incrementado notablemente el tráfico de camiones que atraviesan Llorenç del Penedès, con un impacto directo sobre la seguridad vial, la salud y la calidad de vida del vecindario. Por este motivo, propone que los camiones que salgan de Banyeres se desvíen hacia el sur, en dirección al Vendrell, para conectar con la C-51 y las autopistas AP-7 o AP-2.

Proponen desviar los camiones del polígono del Poet hacia la C-51 y las autopistas

El portavoz de Compromís per Llorenç, Jordi Marlès, considera que «no es aceptable que los vecinos y vecinas tengan que asumir los riesgos de un tráfico de camiones que no tiene como destino el municipio» y reclama que la Generalitat, como a titular de la vía, asuma su responsabilidad. La formación recuerda que existen precedentes para limitar o prohibir el tráfico pesado en zonas urbanas cuando hay alternativas viarias adecuadas, e insta al Ayuntamiento a impulsar restricciones y estudios técnicos para garantizar la seguridad.