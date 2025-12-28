Más de 1.200 personas visitan la exposición virtual sobre la Vía Augusta en el Vendrell

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Federació Xarxa Vendrellenca celebra el éxito de su exposición virtual dedicada a la Vía Augusta, activa desde el mes de julio, y que ya ha sido visitada por más de 1.200 personas. Esta iniciativa, explican, «creada con la voluntad de acercar nuestra historia al conjunto de la ciudadanía, confirma el interés creciente por preservar y difundir el patrimonio de nuestro territorio».

Desde la Federació, dicen «nos mostramos muy satisfechos de haber conseguido trasladar una parte tan significativa de nuestro pasado a un formato accesible e innovador, que permite descubrir los elementos históricos de nuestro municipio y del Baix Penedès de una manera divulgativa y participativa».

Un proyecto con impacto real en la protección patrimonial

El proyecto de la Vía Augusta ha tenido un impacto que va más allá de la difusión cultural. Gracias a esta iniciativa, se ha impulsado la protección de un tramo con más de 2.000 años de historia que forma parte de la esencia de nuestro territorio.

Fruto de este trabajo de sensibilización y reivindicación, la Federació presentó una propuesta al Ayuntamiento del Vendrell para declarar el tramo como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), que fue aprobada por unanimidad por el pleno municipal.

Este reconocimiento supone un «primer paso fundamental para garantizar su preservación». Actualmente, el proyecto ha llegado al Parlament de Catalunya, donde se está trabajando para que la Generalitat eleve este tramo histórico a la máxima categoría de protección patrimonial, convirtiéndolo en Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

Compromiso continuado con el patrimonio local

Esta exposición se enmarca en la tarea continuada de la Federació Xarxa Vendrellenca, que lleva años trabajando en proyectos de impulso y preservación de elementos de patrimonio con el objetivo de proteger y poner en valor la identidad histórica del entorno.