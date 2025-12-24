El Vendrell propone Lax'n'Busto para la Creu de Sant Jordi 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento del Vendrell aprobó el lunes por unanimidad la candidatura del grupo de rock vendrellenc Lax'n'Busto para la Creu de Sant Jordi 2026 que otorga a la Generalitat de Catalunya. Esta distinción pretende reconocer la trayectoria ejemplar del grupo y su contribución decisiva a la cultura musical catalana.

La propuesta recoge una iniciativa ciudadana que valora el hecho de que Lax'n'Busto es uno de los grupos más emblemáticos del rock catalán. Formado el año 1986 en Vendrell, el grupo cuenta con casi cuatro décadas de actividad encima de los escenarios y ha mantenido una estrecha vinculación con el municipio, no sólo como a punto de origen, sino también como espacio de creación, arraigo y compromiso cultural.

El Pleno también aprobó por unanimidad la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles para el ejercicio 2026 a varias entidades y asociaciones locales. Entre las beneficiarias de esta medida está La Lira Vendrellenca, Els Pastorets del Vendrell, el Associació de Residents iPropietaris de Coma-ruga 1958, la Germandat de Nazarenos de Nostre Pare Jesús, el Gremi de la Construcció del Baix Penedès y el Club de Tennis Coma-ruga Atlètic. Hay que destacar que durante la votación de este punto varios concejales y concejalas se abstuvieron atendida su condición de socios de algunas de las entidades afectadas.

En materia de patrimonio municipal, el Pleno aprobó también por unanimidad la cesión de un terreno situado en la Carretera de Valls número 19, que corresponde al antiguo cuartel de los Mossos d'Esquadra, a favor de la Dirección General de los Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Este espacio servirá para instalar la base de los Agentes Rurales en el municipio. Con respecto a políticas de juventud, el Pleno dio luz verde en el Plan Local de Juventud para el periodo 2026-2029. Esta propuesta contó con un amplio apoyo de 19 votos a favor, correspondientes al gobierno formado por PSC y PP, Som Poble-ERC, Primer El Vendrell, Comuns y Fem Vendrell, y sólo recibió 2 votos en contra por parte de Vox.

Honores y Distinciones

La sesión plenaria también sirvió para actualizar varios instrumentos normativos del municipio. Por una parte, se aprobó inicialmente la modificación de las bases del Premio Teresina Martorell con la finalidad de garantizar la representación de la sociedad vendrellenca, diversa y plural. De la otra, el Pleno dio el visto bueno inicial al Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento del Vendrell, que se ha actualizado con la voluntad que este instrumento normativo refleje fielmente a la sociedad vendrellenca actual y garantice el reconocimiento equitativo a todas las personas, entidades y colectivos que contribuyen al progreso, a la convivencia y al bienestar común de la ciudad. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

En el ámbito laboral, el Pleno aprobó también por unanimidad la aplicación a los empleados públicos de la Corporación de los incrementos retributivos contemplados en el Real Decreto Ley 14/2025, aprobado el 2 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Facturas pendientes

Uno de los puntos más controvertidos de la sesión fue la aprobación y abono del expediente de reconocimiento de crédito 2025/1 por un importe de 84.616 euros, correspondientes a facturas que por varios motivos no se tramitaron correctamente. Este punto recibió 11 votos a favor del gobierno formado por PSC y PP, 7 votos en contra de Som Poble-ERC, Primer El Vendrell y Fem Vendrell, y 3 abstenciones de Vox y Comuns.

Finalmente, se aprobaron por unanimidad dos propuestas de resolución del Grupo Municipal Fem Vendrell: una para hacer efectivo el cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y otra para la creación de un sistema de seguimiento y rendimiento de cuentas de los acuerdos plenarios, que incluye mociones, declaraciones institucionales y propuestas de resolución.