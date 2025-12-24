L'Arboç endurecerá las sanciones para reducir el incivismo y mejorar el reciclaje

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de l'Arboç aprobará en las próximas sesiones plenarias una modificación de la ordenanza municipal con el objetivo de actualizar y endurecer el régimen sancionador en materia de residuos. La medida pretende reducir las conductas incívicas, mejorar la salubridad del municipio e incrementar el índice de reciclaje.

La modificación de la ordenanza incorpora dos cambios principales. Por una parte, se prevé una mayor dureza en el tratamiento de los residuos peligrosos. El abandono de este tipo de residuos en la vía pública dejará de considerarse una infracción grave para pasar a ser muy grave, atendiendo su elevada peligrosidad y el riesgo ambiental que comportan. Esta adaptación se alinea con los criterios de la normativa superior vigente.

Por otra parte, la ordenanza contempla un incremento generalizado del importe de las multas con la finalidad de garantizar un efecto disuasivo real. En el caso de los usuarios domésticos, las infracciones leves pasarán a sancionarse con importes de entre 150 y 250 euros en lugar de 90 euros; las graves, con multas de entre 251 y 500 euros en lugar de 150 euros; y las muy graves, con sanciones que oscilarán entre los 501 y los 2.000 euros en lugar de 300 euros.

Con respecto a los usuarios comerciales e industriales, las sanciones también se incrementan de manera significativa. Las infracciones leves podrán llegar hasta los 600 euros, mientras que las graves se establecerán en un nuevo tramo de entre 601 y 3.000 euros. Las infracciones muy graves se elevan considerablemente, con multas que podrán ir de los 3.001 hasta los 10.000 euros.

Desde el consistorio se destaca que esta actualización de la ordenanza busca promover una gestión más responsable de los residuos y fomentar actitudes cívicas entre la ciudadanía y el tejido económico del municipio, contribuyendo a un entorno más limpio, seguro y sostenible.

Finalmente, recuerdan que es obligatorio respetar el calendario de recogida, hacer un uso correcto del área de emergencia y que está totalmente prohibido abandonar muebles, escombros de obra o electrodomésticos tanto en el área de emergencia como en la vía pública.