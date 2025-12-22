Que el 28 de diciembre sea un día de fiesta

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Albinyana volverá a convertirse este 28 de diciembre en epicentro de fiesta, tradición e imaginación con la celebración de la segunda edición del InnocentCirc, un festival que une el mundo del circo con las prácticas populares típicas del Día de los Inocentos. La propuesta, impulsada con la voluntad de hacer que grandes y pequeños vivan la jornada «con ojos de niño», consolida un modelo festivo que reivindica la inocencia y el buen humor como patrimonio compartido.

La actividad arrancará a las 10.30 h a la plaza Major, que se transformará en un espacio abierto a la creatividad. Talleres de malabares, equilibrios, telas, trapecio y construcción de pelotas permitirán a los participantes adentrarse en las artes del circo. La matinal dará paso a los primeros espectáculos: a las 12 h, la Pista de la Escuela Joan Perucho acogerá una actuación de malabares de Josué de Family Juggling y el espectáculo A Dúo Rítmic, una propuesta de circo aéreo de la compañía Cils.

Uno de los momentos más especiales de la jornada llegará a las 13.30 h, cuando la Societat Recreativa la Unió Albinyanenca abrirá las puertas en el taller Pengem llufes!, una actividad que busca mantener viva la tradición de los monigotes de papel de papel, símbolo inconfundible del 28 de diciembre. Acto seguido, a las 14 h, el mismo espacio acogerá una comida popular con ensalada, fideuá y postres navideños, a un precio asequible de 15 euros y con reserva previa hasta el día 24 de diciembre (en los teléfonos 977 687 818 y 639 832 260).

La tarde mantendrá el tono festivo con dos propuestas escénicas: a las 15.30 h, la compañía Djammal presentará Clown on Popping, un espectáculo que combina humor y gestualidad; y a las 16.30 h, en la Pista de la Escuela Joan Perucho, JAM ofrecerá L'Actitud, un montaje familiar que apuesta por la interacción y la emotividad.

La clausura llegará a las 17.30 h en el gimnasio de la escuela, donde el Paje Real hará una parada para recoger las cartas de los niños, cerrando el festival con una mirada hacia la tradición navideña más esperada por los pequeños.

Esta es la segunda edición del InnocentCirc, una producción de Xala Espectacles, la Societat Recreativa la Unió Albinyanenca y el Ayuntamiento de Albinyana, que tiene como director artístico Sergi Clofent.