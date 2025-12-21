Diari Més

Sucesos

Rescatan en helicóptero a un motorista de enduro accidentado en Sant Jaume dels Domenys

Los GRAE de Valls y Cerdanyola, con el helicóptero del MAER y el SEM, han intervenido para evacuar al herido en una zona inaccesible por ambulancia

Imagen del rescate aéreo del motorista accidentado en Sant Jaume dels Domenys

Imagen del rescate aéreo del motorista accidentado en Sant Jaume dels DomenysBomberos de la Generalitat

Marta Omella
Publicado por
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creado:

Actualizado:

Esta mañana se ha llevado a cabo un rescate de montaña en el término municipal de Sant Jaume dels Domenys. Los Bomberos de la Generalitat han activado unidades del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Valls y Cerdanyola, así como el helicóptero del MAER con personal del SEM, a más de dos dotaciones de apoyo.

La actuación se ha producido en el collado del Punyal, una zona de difícil acceso donde un motorista de enduro ha sufrido un accidente. A causa de la inaccesibilidad del terreno, no ha sido posible la llegada de la ambulancia, hecho que ha obligado a realizar la evacuación por vía aérea.

tracking