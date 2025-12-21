Rescatan en helicóptero a un motorista de enduro accidentado en Sant Jaume dels Domenys

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Esta mañana se ha llevado a cabo un rescate de montaña en el término municipal de Sant Jaume dels Domenys. Los Bomberos de la Generalitat han activado unidades del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Valls y Cerdanyola, así como el helicóptero del MAER con personal del SEM, a más de dos dotaciones de apoyo.

La actuación se ha producido en el collado del Punyal, una zona de difícil acceso donde un motorista de enduro ha sufrido un accidente. A causa de la inaccesibilidad del terreno, no ha sido posible la llegada de la ambulancia, hecho que ha obligado a realizar la evacuación por vía aérea.