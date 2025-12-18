Recetas con alma cocinadas a fuego lento

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado sábado, 13 de diciembre, se presentó al Teatro Joan Colet de Calafell el libro Un tast de records. Receptes des del cor, un proyecto impulsado por la Fundación Santa Teresa para dar voz a los abuelos y abuelas del Camp de Tarragona a través de sus recetas y, de rebote, sus recuerdos. La presentación contó con la presencia de la cocinera Carme Ruscalleda, que se ha implicado a fondo en el proyecto, así como también lo han hecho Ferran Adrià y Montserrat Fontané, madre de los hermanos Roca.

Este proyecto, explica Marta Tutusaus, responsable de la Fundación, tiene su génesis en la pandemia: «A la Fundación tenemos un programa que se llama Bon dia de acompañamiento a las personas que están solas. Con la pandemia, nos encontramos con que la sensación de soledad era todavía mayor. Entonces, nos dimos cuenta que a muchos abuelos y abuelas les gustaba la cocina y los empezamos a pedir que nos explicaran recetas. Y nos encontramos con que, además de las recetas, compartían recuerdos y emociones de sus familias o de los lugares donde habían vivido».

Una vez recuperada la normalidad, desde la Fundación –que presta servicio en el Baix Penedès– pensaron que todo este material tan valioso se podía convertir en una recopilación, donde las recetas se presentaran acompañadas de trabajos de artistas del territorio. Hicieron extensiva la idea a las Fundaciones Ginac y Onada, que también trabajan ofreciendo este acompañamiento en el Alt Camp y el Tarragonès respectivamente.

Poco a poco, sin embargo, aquella idea de convertir el recetario en una recopilación se fue haciendo todavía más grande. Sobre todo, a partir de la intervención del ilustrador Ignasi Blanch, amigo de la Fundación, que sugirió añadir todavía más valor a la publicación. La manera de conseguirlo fue pedir a las alumnas de Ilustración de la Escuela de la Mujer, el colectivo Tocades pel foc, que hicieran las ilustraciones del libro, en un trabajo coordinado y creado desde la especialidad de ilustración de la cual Blanch es profesor. Blanch, además, ilustró la cubierta del libro. La complicidad de Ruscalleda, Adrià y Montserrat Fontané acabaron de redondear un proyecto que ha convertido la memoria individual en patrimonio colectivo.

El libro ha sido entregado a todos los participantes y voluntarios. Además, a raíz de su publicación, se ha diseñado también un proyecto benéfico dirigido a restauradores de todo el país. Los restaurantes que quieran colaborar tienen que hacer una donación de 100 euros para un proyecto puesto en marcha desde la Fundación Santa Teresa para impulsar unidades de convivencia. A cambio, recibirán el libro y, en su carta, podrán ofrecer una de las recetas de los abuelos, explicando el proyecto.