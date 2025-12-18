bonÀrea amplía su presencia en el Baix Penedès con una nueva tienda

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

bonÀrea Grup, el grupo agroalimentario, ha inaugurado su primera tienda en Segur de Calafell, situada en la carretera de Barcelona, 9. Con esta apertura, bonÀrea refuerza su presencia en el Baix Penedès, donde ya suma 8 establecimientos, y alcanza la cifra de 55 tiendas en la provincia de Tarragona.

La nueva tienda cuenta con una superficie de 264 m² y ofrece una gama de unos 2.400 productos, hecho que permite una compra completa y variada adaptada a las necesidades de los vecinos en Segur de Calafell. El espacio, moderno y eficiente, está diseñado para facilitar un recorrido más cómodo y una experiencia de compra fluida.

Además, este establecimiento incorpora la iniciativa RetornA, un sistema pionero de bandejas retornables para productos cárnicos impulsado por bonÀrea que permite a los clientes devolver las bandejas usadas en tienda a cambio de una compensación económica, fomentando la economía circular y reduciendo residuos, ya que estas bandejas se reutilizan hasta 50 veces, como en el caso del filete de pollo.

Según Agustina Fernández, responsable de Expansión y Obras de tiendas de bonÀrea: «con esta nueva tienda en Segur de Calafell, queremos acercar a nuestro modelo ‘directo del campo’ a los vecinos de la zona, ofreciéndoles un espacio de compra cómodo y ágil. Por eso, hemos diseñado un establecimiento amplio, de 265 m², que cuenta con aparcamiento exclusivo para clientes, un servicio clave para facilitar el acceso. Además, hemos dispuesto tres puntos de cobro para garantizar la rapidez en el día a día y, por descontado, toda nuestra gama de producto fresco de proximidad».

El nuevo establecimiento contará también con una plantilla de 7 trabajadores. Con respecto a los horarios, la tienda abrirá de lunes a sábado de 9 a 21 h, y domingos y festivos de 9.15 a 14.30 h.

Con esta nueva apertura, la última de bonÀrea este año 2025, la compañía sigue consolidando a su modelo de proximidad y expansión territorial, acercando su propuesta de productos directos del campo con la máxima calidad y al mejor precio.