Sale a licitación los trabajos técnicos del PDU donde se tiene que ubicar Idiada 2, en el Baix Penedès

El Gobierno ha sacado a licitación los trabajos para la asistencia técnica para la redacción del Plan Director Urbanístico (PDU) donde se tiene que ubicar Idiada 2, un centro de innovación del vehículo eléctrico en unos terrenos a caballo entre los municipios de l'Arboç, Bañeras del Penedès, Castellet i la Gornal y Sant Jaume dels Domenys, en el Baix Penedès. El presupuesto del contrato es de 289.644,31 euros (IVA incluido).

La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, lo ha explicado esta mañana a los alcaldes de la comarca, destacando que es un proyecto «estratégico» y apuntando que este trámite podría estar listo en dos años. Los alcaldes han pedido a la Generalitat que paralelamente vaya adquiriendo todos los terrenos afectados.

Después de que el último año los alcaldes del Baix Penedès hayan pedido celeridad al Gobierno en el desarrollo de Idiada 2, este lunes por la mañana la consellera Romero se ha reunido con ellos para anunciarles que el Departament d'Economia i Finances ha sacado a licitación los trabajos para la asistencia técnica para la redacción del Plan Director Urbanístico donde se construirá Idiada 2.

Se trata de un trámite que se hace en paralelo a la redacción del PDU y que servirá para revisar toda la documentación en torno al plan urbanístico, incorporar las enmiendas derivadas de alegaciones e informes sectoriales de diferentes organismos, entre otras cuestiones. La consellera ha señalado que el primer trimestre del próximo año se tendría que adjudicar el contrato y este trabajo podría estar terminado en dos años. Romero ha insistido en que es un proyecto que tiene «vía rápida» porque es «estratégico».

Los alcaldes han pedido a la Generalitat que mientras se trabaja en el PDU, se vayan adquiriendo los terrenos afectados. El presidente del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, ha valorado positivamente el anuncio y ha remarcado que es «viable» ir adquiriendo las parcelas. Romero ha dicho que «seguramente» pueden hacer «algunas acciones» en este sentido.

Con respecto a la movilidad, algunos alcaldes también han reclamado que las nuevas entradas y salidas que se están planteando en la AP-7 vayan «coordinadas» con el desarrollo de este PDU. La consellera se ha comprometido a «analizarlo bien» y ver si hay que hacer «algún ajuste».

Les últimas semanas, algunos cargos electos del territorio se han mostrado preocupados por la hipotética implantación de un puerto seco en el Baix Penedès, cerca de Idiada 2. Romero ha afirmado que no podía responder sobre esta cuestión, pero ha comentado que «cualquier otra inversión tiene que ser compatible con Idiada 2».