Detenido 'in fraganti' cuando intentaba abrir un coche en Cunit después de robar en una casa

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría del Vendrell, junto con efectivos de la Policía Local de Cunit, han detenido esta madrugada en este municipio del Baix Penedès a un hombre de 27 años, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, uno en interior de vivienda y otro en vehículo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 02.35 horas cuando los agentes se dirigieron hasta la calle Francesc Macià de Cunit, al recibir un aviso de activación de alarma en una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes observaron que la puerta principal estaba forzada y alguien había huido rápidamente del lugar.

La búsqueda por parte de patrullas de mossos y Policía Local concluyó un rato después con la localización de un hombre a sólo 150 metros del lugar de los hechos. En concreto, lo sorprendieron cuando intentaba abrir la puerta de un vehículo estacionado entre los calle Empar Nadal y Ramon Casas de esta población.

Se da la circunstancia que las cámaras de videovigilancia del domicilio asaltado, captaron el momento del acceso del ladrón al interior. Les imágenes confirmaron posteriormente que se trataba de la misma persona.

Está previsto que el detenido, quien acumula cuatro de antecedentes policiales por delitos patrimoniales, pase a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell en las próximas horas.