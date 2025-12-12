Muere el conductor de un turismo en una salida de vía en la T-240 en la Bisbal del Penedès

El conductor de un turismo ha muerto en una salida de vía en la T-240 en la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Los Mossos han recibido el aviso a las 08.22 horas.

El siniestro ha pasado en el punto kilométrico 1,4 de la vía cuando, por causas que todavía se están investigando, un coche ha salido de la carretera y ha quedado volcado en uno de los laterales. A causa del suceso, ha perdido la vida al conductor y único ocupante del vehículo.

Hasta el punto se han desplazado cinco patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La T-240 continúa cortada en los dos sentidos. Un total de 137 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2025.