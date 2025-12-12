Cunit pone en marcha un dispositivo policial con drones para evitar que se crucen las vías de tren en la estación

La Policía Local de Cunit (Baix Penedès) junto con los Mossos d'Esquadra, Adif y Renfe ha puesto en marcha un dispositivo policial para evitar que se crucen las vías de tren en la estación del municipio. Este jueves por la tarde se ha hecho un operativo que se ha cerrado con 56 personas identificadas y propuestas para sancionar, con multas a partir de 300 euros.

Los agentes han contado con el apoyo de drones y una unidad canina de la policía de Sant Feliu de Guíxols para detectar otros tipos de infracciones. Este año se han cuadruplicado los atropellos en zonas de tráfico ferroviario no habilitadas. Según datos facilitados por Renfe, en el 2025 en Cataluña se registraron doce atropellos, mientras que en el 2024 sólo fueron tres.

A las cinco y media de la tarde de este jueves, el dron de la unidad aérea de la Policía Local de Cunit ha despegado para localizar desde el aire usuarios de Renfe que diariamente atraviesan las vías en la estación del municipio del Baix Penedès. En un solo convoy que venía desde Barcelona, los agentes han identificado a una quincena de personas. En total, el dispositivo se ha saldado con 56 personas identificadas por transitar por pasos no habilitados.

Desde el dron, una patrulla detecta estas conductas, y en la estación de tren hasta ocho agentes de paisano de la Policía Local identifican a las personas infractoras, junto con el personal de seguridad de Renfe y de Adif. Los datos de estos usuarios se transmiten a Adif para que el gestor de infraestructuras ferroviarias envíe las correspondientes denuncias. Las multas son a partir de 300 euros por vía cruzada, y pueden ser acumulativas.

El sargento jefe de la Policía Local de Cunit, Sergi Aguilar, explica que detectaron esta situación, que se repite diariamente, haciendo otro dispositivo en el casco antiguo de la población elevando el dron. Dice que hay un "gran número" de personas que pasan la vía "generando inseguridad, sobre todo, para ellos mismos". A partir de aquí, se pusieron en contacto con Adif y Renfe para dar "apoyo" a su tarea.

Desde el Ayuntamiento de Cunit afirman que dispositivos como los de esta semana se irán repitiendo. El alcalde del municipio, Jaume Casañas, asegura que quieren "afrontar esta problemática". El alcalde dice que no quieren ser "punitivos", sino que hacen una tarea de "prevención". "Queremos que la gente asuma este civismo y este respeto hacia la seguridad y la accesibilidad de la estación", destaca.

Habilitar la vía tres

El alcalde también reclama a Adif y a Renfe que se habilite el andén tres para los trenes que vienen desde Barcelona. Actualmente, los convoyes pasan por la vía uno y la dos, las más alejadas del edificio de la estación y muchos usuarios optan por no usar el paso subterráneo atravesando directamente las vías.

"Cunit es una estación que antes tenía el paso subterráneo a la mitad del andén, y hacía su funcionalidad porque el tren te dejaba en la mitad y pasabas [por debajo]", comenta Casañas. En el 2009 se reformaron las instalaciones, se alejó el paso soterrado y desde entonces los usuarios tienen que hacer un trayecto más largo para salir al vestíbulo de la estación.

"Si la vía tres estuviera habilitada, cuando el tren parara, la gente saldría e iría directamente al vestíbulo", explica, sin necesidad de pasar por debajo. Así, los usuarios que "tienen prisa se ahorrarían un recorrido laberíntico". Renfe comenta que ha estudiado esta opción, pero por el tipo de infraestructura ferroviaria que hay en Cunit y tal como están dispuestas las vías, se aumentaría hasta seis minutos el trayecto de cada tren.

Otras sanciones

En el dispositivo policial, aparte de identificar a los 56 viajeros que han cruzado las vías, la Policía Local de Cunit, los Mossos d'Esquadra y la unidad canina de la Policía Local de Sant Feliu de Guíxols han multado a ocho personas más. Una persona ha sido denunciada por ir con patinete eléctrico en el tren, seis por tenencia de sustancias estupefacientes y una por llevar encima un arma blanca.