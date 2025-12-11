Los peajes de la C-32 entre Castelldefels y El Vendrell se encarecerán casi un 3% en el 2026

Los cuatro peajes de las autopistas de la Generalitat se encarecerán en torno al 3% en el 2026, según una resolución que recoge el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y que ha confirmado el Departamento de Territorio.

En concreto, los túneles de Vallvidrera incrementarán la tarifa un 2,99% hasta los 5,28 euros por turismo en hora punta y el de la C-16 en el tramo entre Sant Cugat y Manresa subirá un 2,96%. Las tarifas de la C-32 entre Castelldefels y el Vendrell se elevan un 2,84%. El tramo entre Castelldefels y Sitges costará ahora 4,21 euros para los vehículos de movilidad obligada entre semana y de 8,42 euros para el resto.

El peaje del túnel del Cadí se incrementará un 2,82% hasta los 14,56 euros para los no residentes en el Berguedà, Cerdanya y Alt Urgell. Las tarifas de los peajes se revisan en función del IPC de octubre que fue del 3,1% y se aplica un coeficiente corrector en función de sí los tráficos reales han sido iguales o superiores a los previstos.

El coste de pasar por los túneles de Vallvidrera será el que más se encarecerá en el 2026. En concreto, los conductores de turismos tendrán que pagar 4,70 euros si quieren pasar en hora valle -14 céntimos más- y 5,28 si es en hora punta, quince céntimos más.

El peaje del túnel del Cadí notará un incremento de 40 céntimos para los no residentes y los turismos sin bonificaciones con 14,56 euros por vehículo. Las motocicletas tendrán que pagar 11,73 euros y los vehículos más pesados hasta 38,11 euros.

En el caso de la C-16, el tramo troncal de Sant Vicenç de Castellet costará 5,81 euros para los turismos de lunes a viernes no festivos y 9,76 para el resto de movimientos de los turismos. Las motocicletas tendrán que pagar 2,91 euros entre semana y 4,88 euros el resto de días y festivos. En el tramo entre Sant Cugat y Terrassa, la tarifa será de 1,43 euros entre semana y 3,19 euros los fines de semana y festivos.

En el caso de la autopista C-32, entre Castelldefels y Sitges los vehículos con movilidad obligada tendrán que pagar 2,02 euros si son motos y 4,21 euros si son turismos. El resto de vehículos tendrán que asumir un coste de 4,05 euros si son de dos ruedas y de 8,42 euros si son turismos que no vuelven por el mismo peaje antes de 24 horas. El peaje en Cubelles costará 5,03 euros para los turismos que no la utilicen regularmente; la barrera de acceso a Cubelles, 2,69 euros, y el peaje en Calafell, 0,79.

El Gobierno asume alrededor de 55 millones de euros anuales en concepto de bonificaciones, descuentos, actuaciones accesorias y reducciones que se aplican a los peajes de las autopistas de la Generalitat o medidas de otros tipos. En concreto, hay reducciones bonificaciones del 75% en los vehículos de cero emisiones y del 30% en los de bajas emisiones.