Un centenar de personas piden parar el futuro camping singular de Cunit con piscina de olas

Un centenar de personas se han manifestado este domingo para reclamar parar el proyecto de camping singular en Cunit, que incluye una piscina de olas artificiales. La plataforma SOS Natura Cunit critica el proyecto por el volumen de agua que requerirá, el cual calculan que será de 23.000 m³ anuales. Al mismo tiempo, consideran que promoverá lugares de trabajo precarios y un «ataque directo» en torno a Cal Pla.

También aseguran que su implantación «arrasará el pulmón verde» del pueblo. Por el contrario, el gobierno local defiende esta iniciativa privada, que prevé que comporte una inversión de 40 MEUR, y reitera que cumple toda la normativa.

«Cunit no puede seguir viviendo sólo del IBI o siendo un pueblo dormitorio», ha aseverado a la teniente de alcalde, Dolors Carreras. Convocados por SOS Natura Cunit, un centenar de personas han hecho una marcha hasta el ayuntamiento de este municipio del Baix Penedès para mostrar su rechazo a la implantación de un camping singular que plantea una proyecto de olas artificiales.

Es una de las principales preocupaciones por el cual los ecologistas se muestran contrarios a esta iniciativa privada, a la cual consideran que afectará negativamente en el entorno natural de Cal Pla.

Según los ecologistas, la piscina requerirá un volumen de 23.000 m³ de agua al año y tendrá un consumo anual que ascenderá hasta los 64.000 m³. Además, apuntan que tendrá pérdida de agua por evaporación que se elevará a los 14.000 m³ al año. Unos consumos que la plataforma critica en un contexto en que el país ha sufrido sequía seguida durando dos años.

Desde el Ayuntamiento, la primera teniente de alcalde Dolors Carreras ha reiterado que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha emitido los informes favorables correspondientes para llevar a cabo la iniciativa. Al mismo tiempo, ha puesto énfasis en la conexión que costeará la empresa privado para conectarse con la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cubelles-Cunit, con el que la empresa prevé hacer uso para sus necesidades.

Además, Carreras ha apuntado que la primera vez que se llene la laguna artificial se hará con agua proveniente del Consorcio de Agua de Tarragona (CAT). Por otra parte, desde el gobierno indican que la compañía generará su propia energía con fuentes renovables.

Preocupación por el «pulmón verde» de Cunit

Otra de las cuestiones que critican a los ecologistas sobre el proyecto es el impacto que este pueda tener en el «pulmón verde» en el norte de la localidad. Según Laura Castellanos, miembro de SOS Natura Cunit, la construcción de esta piscina comportará que se arrase el terreno para colocar los motores necesarios para crear las olas artificiales.

Por su parte, Carreras ha aseverado que se ha acordado que la empresa costee la construcción de un carril bici hasta la estación de tren y también ceda el uso público de los jardines franceses que hay en la finca. Al mismo tiempo, la empresa tendrá que rehabilitar el Mas Cal Pla, un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). Después de ser rehabilitada, se utilizará como recepción del alojamiento turístico.

Con respecto al empleo que prevé la empresa, el gobierno local dice que es una manera de diversificar la oferta laboral del municipio. Según la primera teniente de alcalde, la compañía podrá dar trabajo a 1.500 personas de forma directa y 3.000 de manera indirecta.

Una cifra que los ecologistas reducen notablemente y critican que se tratará de lugares de trabajo «precario». «Es trabajo estacional, que ya tenemos hoy en día, pero con masificación y un empleo de los servicios», ha lamentado Castellanos. Desde el gobierno local, insisten en que el proyecto comportará una inversión total de 40 millones de euros. «Si Cunit lo deja pasar, mal», ha insistido Carreras.

No descartan la vía judicial

Con todo, el plano urbanístico para la instalación del camping recibió el apoyo de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, a excepción de ERC y dos concejales no adscritos. Desde el gobierno aseguran que la iniciativa cumple con la normativa establecida y que queda pendiente de recibir e incorporar los informes de Bomberos y del departamento de Agricultura correspondientes.

Según SOS Natura Cunit, la Comisión de Urbanismo celebrada hace quince días en Igualada requirió que se aportaran más informaciones al respecto. En este sentido, la entidad no descarta la vía judicial para intentar parar el proyecto.

