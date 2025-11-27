Detienen en Calafell a tres personas por robar la cartera a una mujer mayor en un supermercado

En el cacheo del vehículo se localizaron varios objetos posiblemente relacionados con los hechos, entre ellos una tableta táctil.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría del Vendrell detuvieron ayer en Calafell, a dos mujeres y un hombre, de 24, 29 y 50 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafas bancarias. El hombre además, tenía dos órdenes de detención vigentes.

La actuación policial se inició sobre las 10:20 horas, a raíz de un requerimiento de un supermercado de la calle Sant Pere de Calafell. Según el vigilante de seguridad un hombre y dos mujeres siguieron de manera sospechosa a una mujer de edad avanzada. Poco después, el hombre le sustrajo la cartera y huyó corriendo hacia el parking, donde subió en un vehículo.

Con los datos facilitados, los agentes iniciaron la búsqueda. Un rato más tarde, en un parking de la calle Pescador localizaron un turismo con tres ocupantes que coincidían con la descripción. Al detectar la presencia policial, intentaron huir a gran velocidad después de realizar maniobras evasivas, pero fue interceptado y parado.

Durante la identificación se comprobó que la conductora y los dos ocupantes acumulaban una veintena de antecedentes, la mayoría por hurtos y estafas. Se da la circunstancia de que en el caso del hombre, le constaban dos órdenes de detención vigentes.

En el cacheo del vehículo se localizaron varios objetos posiblemente relacionados con los hechos, como debe boletos de lotería de 10 euros cada una, 45 paquetes de tabaco, una tarjeta gráfica de ordenador, una tableta táctil, unos juego de calcetines nuevos, una chaqueta, y cerca de mil euros en efectivo.

La víctima confirmó que le habían sustraído la cartera y que se habían hecho varios movimientos fraudulentos con su tarjeta, entre ellos, dos extracciones en cajeros de la misma cantidad de dinero que se les localizó. También efectuaron compras en diferentes establecimientos y en un punto de venta de lotería por valor de 463 euros.

Las gestiones policiales con la entidad bancaria determinaron que los detenidos captaron a la víctima mientras hacía una extracción en un cajero, donde obtuvieron la clave de la tarjeta y, posteriormente, la siguieron hasta el supermercado para sustraerle la cartera.

Por todo ello se detuvo a las tres personas por un delito de hurto y otro de estafas bancarias, además de los dos requerimientos de detención vigentes que le constaban al hombre. Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.