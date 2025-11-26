Quema totalmente un turismo en Banyeres del Penedès

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en un incendio en Banyeres del Penedès. El aviso lo han recibido a las 05.08 horas y se han movilizado hasta la calle Príncep de Asturias.

Cuando han llegado al lugar de los hechos han comprobado que quemaba un turismo en la rampa de acceso de una vivienda. El humo afectó la planta baja y la primera planta. El vehículo quemó completamente.