Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este martes por la noche en un incendio en el local social de Sant Jaume dels Domenys. El aviso lo recibieron a las 22.12 horas y se desplazaron con ocho dotaciones terrestres hasta la carretera de Torregassa.

Los bomberos localizaron el fuego en el tejado de un local de unos 5.000 m2. Según explica el cuerpo de emergencias ha quemado la cumbrera del tejado afectando a los cierres pero no la estructura de los andamios.

Una veintena de personas, que había en el interior del local, se han autoevacuado al exterior.