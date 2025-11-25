Se hunde parte de un tejado de un cobertizo después de un incendio en una casa en Llorenç del Penedès

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat trabajaron el lunes por la noche en un incendio de vivienda en Llorenç del Penedès. El aviso lo recibieron a las 22.53 horas y se desplazaron con cuatro dotaciones terrestres hasta el número 12 de la calle de las Escoles.

Allí localizaron el incendio en un cobertizo dentro de la propiedad de unos 20 metros cuadrados, el cual quemó totalmente. También quemó un depósito de gasóleo, las persianas y un aparato del aire acondicionado instalado en una de las fachadas.

Como consecuencia del fuego, el tejado colapsó parcialmente. Los bomberos tuvieron que trabajar en la extinción del fuego desde el exterior por seguridad. Una vez controlado, enfriaron todo el interior del cobertizo e hicieron un sellado con espuma. El incendio no propagó a la casa, la cual sólo quedó afectada por humo. Ninguna persona resultó herida.

Los bomberos señalizaron la zona para evitar que nadie entre en el cobertizo, ya que hay riesgo de colapso.