Cunit persigue en dron los vertidos de desperdicios en las zonas boscosas

El Ayuntamiento de Cunit (Baix Penedès) pone sitio a los vertidos descontrolados de desperdicios a las zonas boscosas. A partir de diciembre, la Policía Local hará vuelos en dron fuera de la trama urbana para acabar con diferentes puntos que se han convertido en vertederos irregulares. El Ayuntamiento calcula que hay «entre cinco y diez» en todo el entorno de la sierra de Sant Antoni, donde mayoritariamente se tiran grandes cantidades de residuos de origen ilícito.

«Cunit no puede ser el paraíso del incivismo», ha avisado el alcalde Jaume Casañas este martes en una prueba del dispositivo intensivo que activarán la semana que viene. Quien sea pillado vertiendo desperdicios en el bosque o zonas agrícolas se expone a multas que van de los 600 a los 3.000 euros, ha remarcado Casañas.

La intención del Ayuntamiento es expandir los usos de los drones adquiridos los últimos años, y que la Policía Local ya ha consolidado en controles de tráfico y de seguridad ciudadana. Ahora el objetivo a combatir son los vertederos ilegales, normalmente utilizados por personas que trabajan sin declarar la actividad profesional y que, por lo tanto, no pueden llevar grandes cantidades de residuos en la desechería -donde se les exige que acrediten el origen de la basura que vuelen tirar-.

Hay varios puntos donde se ha constatado el vertido de sacos de escombro, muebles viejos, puertas y sanitarios. También hay algunas bolsas de basura doméstica. Uno de los vertederos descontrolados más grandes se sitúa en un arcén boscoso del cruce de las carreteras que van hacia las urbanizaciones Costa-Cunit, los Rosers y Clariana -término municipal de Castellet i la Gornal-. En este punto también se amontonan numerosas maletas llenas de ropa.

Casañas ha avisado que recientemente han denunciado dos personas que estaban haciendo un vertido en este lugar, los cuales fueron pillados por el aviso de un vecino. «Estaremos atentos a cualquier tipo de acción cívica para sancionarla», ha afirmado el alcalde, que ha explicado que con el dron quieren intensitificar el control para intentar detectar in fraganti los autores de los vertidos y también para estar pendientes de puntos donde se pueden generar nuevas acumulaciones de residuos. Los más grandes los clausurarán con vallas new jersey, pero temen que los infractores busquen nuevos puntos donde abocar los desechos.

El alcalde ha asegurado que hay un «problema» en el municipio con los vertidos descontrolados, hasta el punto que es «materialmente imposible» que el patrullaje de la Policía Local pueda poner freno. Por eso, ha dicho, confían que la visión cenital que los proporciona el dron «ayude a ganar tiempo, controlar más espacio y hacer un mejor servicio».

El sargento en jefe de la Policía Local, Sergio Aguilar, ha explicado que prevén hacer varios vuelos para frenar esta situación. El beneficio principal que los aporta, ha explicado, es poder detectar caminos donde los infractores acceden con furgonetas o vehículos 4x4, bajo la confianza que la policía no patrullará por aquel lugar. Ahora, si los detectan con el dron, Aguilar ha avisado que los agentes tendrán capacidad de reacción para esperarlos en la salida del camino y denunciarlos.

El sargento también ha apuntado que hay cuatro agentes del cuerpo que están formados para utilizar el dron, y que hay cuatro más en proceso de formación. De este modo, la intención es que a cada turno de trabajo haya al menos una persona acreditada como piloto.