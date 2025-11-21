Seis detenidos y más de 30 multas en dos establecimientos del camino de Molins del Vendrell

Imagen de una de las detenciones realizadas en el Vendrell.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con efectivos de la Policía Local del Vendrell, la Policía Nacional, la Guardia Civil y personal de Inspección de Trabajo, llevaron a cabo ayer jueves por la tarde un dispositivo de seguridad ciudadana en dos establecimientos del camino de Molins del Vendrell.

El operativo, ejecutado de manera simultánea en los dos locales, responde a las actuaciones preventivas que se hacen periódicamente en puntos donde se han detectado concentraciones de personas de interés policial y posibles actividades ilícitas. El dispositivo también incluyó vigilancias previas, que permitieron una detención relacionada con un robo con fuerza.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 33 años por un presunto robo con fuerza, a raíz de las vigilancias previas. También identificaron 72 personas, 18 de ellas con antecedentes policiales. E interpusieron 20 denuncias por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes (18 por hachís y marihuana, y 2 por cocaína) y una por tenencia de arma prohibida.

La Policía Nacional detuvo La Policia Nacional detuvo a cinco personas detenidas por infracciones en la Ley de Extranjería.

Mientras que la Guardia Civil levantó dos actas de denuncia por infracciones a la Ley de ordenación del mercado del tabaco; una por infracciones a la Ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo; una por la Ley General Tributaria por falta de máquina registradora; y una por infracción a la Ley de Contrabando.

Finalmente, Inspección de Trabajo interpuso dos denuncias por falta de autorización de residencia y trabajo y una por no estar dado de alta en la Seguridad Social.

El dispositivo se enmarca en las actuaciones coordinadas de seguridad que tienen como objetivo reforzar la percepción de seguridad, prevenir actividades ilícitas y garantizar el