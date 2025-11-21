Denuncian la retirada de una veladora a un alumno con discapacidad grave en el Instituto Nin del Vendrell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Decenas de alumnos y profesores del Instituto Nin del Vendrell se concentraron el jueves en las puertas del centro para denunciar que el Departament d'Educació ha retirado a la veladora de un alumno que sufre una tetraplejía con problemas respiratorios, que cursa un ciclo formativo.

El Grupo Parlamentario Comuns ha registrado una pregunta escrita en el Parlament de Catalunya para reclamar explicaciones al Departamento después de que se haya retirado, sin preaviso ni justificación pedagógica, el apoyo de veladora a Ion. En un comunicado, los comunes alertan de que «esta situación supone una vulneración de su derecho a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades, tal como establece la legislación catalana e internacional».

La presidenta del grupo, Jéssica Albiach, alerta de que la retirada del apoyo de atención educativa «puede afectar gravemente al derecho del alumnado vulnerable», además de generar riesgo, dificultades de integración y romper los principios de atención personalizada que rigen el sistema educativo. Por eso, los Comunes preguntan al Gobierno que aclare qué criterios se han aplicado y qué medidas piensa emprender para evitar que situaciones así se repitan.

Problema estructural

El alumno ha estado cursando sus estudios con éxito —aprobando módulos y recuperando otros— y necesita el apoyo de veladora para poder participar en el día a día del centro. A pesar de eso, el Departamento ha retirado el recurso de manera repentina y sin comunicación previa a la familia ni al centro.

Uno de los profesores de Ion, Mario Téllez, lo ha explicado en redes: «Imaginad que os quitan la ayuda que necesitáis para estudiar... Eso le está pasando a Ion. Como profesor, puedo asegurar que Ion es un alumno con tetraplejía que tiene todas las capacidades para aprender. Lleva un año y un trimestre cursando su ciclo, aprobando módulos y recuperando otros pendientes. Hoy le han quitado a la veladora, sin la cual no puede participar en igualdad ni seguir su educación. Sin previo aviso. Por la cara. Eso no es inclusión ni es justo. La discapacidad no puede impedir que alguien estudie. Ion se queda. Ion tiene derecho a seguir estudiando». Estas declaraciones ponen de manifiesto la gravedad de la decisión y el impacto directo que tiene en la continuidad educativa del joven.

En su pregunta parlamentaria, los Comuns reclaman al Departament d'Educació que detalle los criterios que utiliza para asignar o retirar una veladora o PAE; que dé explicaciones sobre el caso concreto del Instituto Nin del Vendrell; y qué medidas adoptará para evitar que ningún alumno con necesidades especiales vea comprometida su educación.

Los Comunes insisten que la falta de recursos humanos o reorganizaciones sin criterios transparentes pueden generar desigualdades y romper la confianza de las familias en el sistema educativo. Por eso, exigen al Gobierno reforzar los recursos y revisar los protocolos de evaluación y dotación de apoyos para asegurar una respuesta estable y adaptada a cada alumno.