El Vendrell se integrará en el Área Metropolitana del Camp de Tarragona

En una reunión celebrada hoy jueves, 13 de noviembre, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, y el vicepresidente primero de la Diputación de Tarragona, Rubén Viñuales, acordaron el procedimiento para formalizar la incorporación del Vendrell a la Asociación del Área Metropolitana del Camp de Tarragona. El objetivo es que el Vendrell y, en consecuencia, el conjunto de la comarca del Baix Penedès pueda participar en el futuro espacio de colaboración entre los ayuntamientos del Camp de Tarragona en ámbitos como la movilidad, la energía y la promoción económica, turística y cultural.

Martínez y Viñuales, en la misma reunión y junto con el Consejo Comarcal del Baix Penedès, acordaron la redacción de un Plan de Acción ante el reto demográfico de la comarca, con el fin de planificar y gestionar todos los servicios públicos teniendo en cuenta su singularidad y el rápido crecimiento de la población. El vicepresidente primero de la Diputación se comprometió a financiar y liderar este estudio, que servirá como herramienta para mejorar la planificación de los recursos sociales y municipales.

Nuevo edificio de la URV en el Baix Penedès

Otra de las cuestiones tratadas fue el compromiso de redactar un anteproyecto del nuevo edificio de la Sede Universitaria del Baix Penedès, en Coma-ruga, para renovar las instalaciones y ampliar la oferta formativa, por ejemplo con grados del ámbito tecnológico, dada la importancia de Idiada en la comarca.

Siguiendo el modelo de los caminos fluviales del río Gaià, también se planteó realizar una actuación similar en la Riera de la Bisbal: por un lado, crear un camino para peatones y bicicletas que actúe como columna vertebral entre los municipios, uniendo la montaña y el mar del Baix Penedès; y por otro, mejorar el mantenimiento del cauce para reducir riesgos de inundación.

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, destacó y agradeció el importante apoyo de la Diputación de Tarragona en las principales inversiones realizadas por el Ayuntamiento en los últimos años y que «continuará prestando en los futuros proyectos del camino fluvial de la Riera de la Bisbal y la ampliación de la sede de la URV en el Baix Penedès». Martínez afirmó también que «como tarraconenses que somos, y por los vínculos estrechos y los servicios compartidos con el resto de comarcas del Camp de Tarragona, el Vendrell debe formar parte del futuro Área Metropolitana para tener voz propia».