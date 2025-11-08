Diari Més

Parada la circulación de trenes en Calafell por un atropello

La incidencia afecta la R2 y varias líneas regionales

Un tren procedente de Sant Vicenç de Calders se detiene en la estación de Calafell

Un tren procedente de Sant Vicenç de Calders se detiene en la estación de CalafellJordi Marsal

ACN

El servicio ferroviario se encuentra parado este sábado por la noche en Calafell (Baix Penedès) por un atropello a la estación de la localidad. La incidencia afecta a la línea R2 de Alrededores de Cataluña y los servicios regionales R14, R15, R16 y R17.

Protección Civil ha puesto en prealerta el plan para emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat). Según ha informado Renfe, los trenes pueden permanecer parados a medida que se acerquen a Calafell.

Los Bomberos de la Generalitat han activado dos dotaciones por el atropello.

