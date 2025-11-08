Parada la circulación de trenes en Calafell por un atropello

Un tren procedente de Sant Vicenç de Calders se detiene en la estación de CalafellJordi Marsal

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El servicio ferroviario se encuentra parado este sábado por la noche en Calafell (Baix Penedès) por un atropello a la estación de la localidad. La incidencia afecta a la línea R2 de Alrededores de Cataluña y los servicios regionales R14, R15, R16 y R17.

Protección Civil ha puesto en prealerta el plan para emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat). Según ha informado Renfe, los trenes pueden permanecer parados a medida que se acerquen a Calafell.

Los Bomberos de la Generalitat han activado dos dotaciones por el atropello.