El Vendrell se adhiere al plan de mejora de instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de El Vendrell se adhiere al Plan de Choque presentado por la Generalitat de Cataluña para la mejora de la red básica de instalaciones deportivas públicas. El municipio incorporará, a partir de un diagnóstico por parte del Gobierno sobre los equipamientos, diversas mejoras centradas principalmente en el mantenimiento de los recintos y del material. Según el consistorio, se priorizarán diferentes proyectos hasta alcanzar un máximo de subvención de 624.000 euros, con una cofinanciación por parte del Ayuntamiento de El Vendrell.

El alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, valoró positivamente la incorporación al Plan e indicó la necesidad de realizar estos diagnósticos. «Se hace un uso intensivo y continuo de las instalaciones, que sufren mucho. Por eso se llevarán a cabo trabajos de mejora y mantenimiento», afirmó el alcalde, que destacó actuaciones como el recambio de calderas, las cubiertas de los pabellones o las reparaciones de goteras en diversos recintos deportivos cerrados. La concejala de Entidades Deportivas, Mariona Figueras, también aseguró que «no solo es una inversión en deporte, sino también en salud, cohesión social y en beneficio de las entidades y personas usuarias de las instalaciones».

No obstante, desde el consistorio se señalaba que la dotación económica solo permitirá afrontar pocas actuaciones en caso de realizar grandes reparaciones, como la sustitución del parquet de la pista de baloncesto del Polideportivo, que supondrá una inversión cercana a los 100.000 euros.

Entre las principales opciones de mejora de las instalaciones, el concejal de Instalaciones Deportivas, Àlex Barrera, avanzó que «se están valorando la mejora del techo del Pabellón de la Escuela Àngel Guimerà y actuaciones sobre la accesibilidad y la iluminación de los campos de fútbol del Camí de Roda». Mejoras que el municipio venía reclamando desde hace tiempo.

Ciudad Europea del Deporte

Las mejoras en los recintos deportivos ayudarán a El Vendrell de cara a su cita más importante de 2026: su designación como Ciudad Europea del Deporte. El alcalde destacó que las actuaciones servirán para «conseguir mejores instalaciones deportivas, como corresponde a la Ciudad Europea del Deporte que seremos el próximo año».

El Plan de Choque propuesto por la Generalitat plantea una cofinanciación para la mejora de instalaciones del 70% por parte del Gobierno y del 30% por parte del consistorio vendrellense, que valorará otras propuestas de entidades para ejecutarlas dentro del plazo de la subvención. El objetivo del Plan es «modernizar, digitalizar y mejorar» los recintos del tejido deportivo catalán, optimizando recursos y resolviendo los expedientes administrativos pendientes.