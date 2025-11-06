Detienen a un hombre en el Vendrell acusado de maltratar a su hijo de siete meses

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado a un hombre de 42 años en el Vendrell acusado de maltratar a su hijo de siete meses. Tal como avanzó 'RTV El Vendrell', los hechos habrían pasado a mediados de octubre cuando el niño estaba solo con su padre.

Posteriormente, cuando la madre llegó a casa y vio al niño aturdido, lo llevó al médico y se le trasladó al hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ante unas lesiones incompatibles con ningún accidente, el equipo médico activó el protocolo por casos de maltrato, ha apuntado 'RTV El Vendrell'.

Los Mossos d'Esquadra han confirmado a ACN la detención del hombre y que el caso se encuentra en manos de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia (DGPPIA). El arrestado se encontraría en libertad con cargos después de haber declarado ante el juzgado de guardia, que habría decretado una orden de alejamiento del hombre respecto del bebé y la madre.