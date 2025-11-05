El Vendrell urbanizará la Rambla para eliminar la circulación de vehículos

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La histórica Rambla del Vendrell prevé eliminar definitivamente la circulación de vehículos con el fin de adaptarse a los peatones, un proyecto activo desde hace tres años. Ahora, finalmente se ejecutarán las primeras obras, divididas por fases, que reurbanizarán y adecuarán el tramo lateral del paseo entre la avenida Jaume Carner y la calle Otó Ferrer, así como contemplará la reforma de la canalización subterránea de las instalaciones existentes que actualmente se encuentran aéreas, para reducir el impacto visual y mejorar la seguridad.

El primer tramo que se adaptará a los peatones pretende «mejorar íntegramente el espacio público, favoreciendo la movilidad» sin vehículos. El acceso sólo estará permitido a excepciones, como camiones de emergencia, de bomberos o de mantenimiento vial. El espacio se contempla como una ampliación del Paseo de la Rambla vendrellense y se ejecutará en un periodo previsto de dos meses para toda la remodelación, además de un presupuesto total de más de 117.000 euros (IVA incluido). El proyecto se ejecutará por fases, iniciando con los trabajos previos durante estas semanas y finalizando con los detalles visuales que completarán el proyecto en los próximos meses.

De acuerdo con el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, el tramo inicial peatonalizado en el lateral de la Rambla «es un primer paso». La reurbanización del espacio, el más próximo a la Biblioteca Municipal, «pacificará mucho» la zona, aunque no se pueda completar la totalidad del proyecto, gracias al cierre de la entrada al tráfico de vehículos desde la avenida de Jaume Carner. Uno de los puntos con más afluencia de vehículos, que se reforzará también con la instalación de una barandilla de acero de varios metros para «asegurar la protección de los ciudadanos».

La nueva barandilla tendrá unas características de relieve muy parecidas al existente para garantizar «la continuidad estética» y el nuevo suelo se reforzará con una pavimentación de loseta de terrazo y hormigón.

El proyecto también completará la canalización de saneamiento existente debajo en la calzada de la calle Otó Ferrer, un proyecto pendiente de que se aprovechará durante la ejecución de las obras principales. Ahora bien, la reforma no prevé la instalación de más alumbrado público en la zona y, según el Ayuntamiento, el existente ya «asegura unas condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad y confort visual».

De momento, el tramo se mantendrá cortado durante los trabajos, aunque se instalarán plataformas para garantizar el paso de los vecinos del Vendrell que quieran acceder a la Rambla desde la zona de la estación de tren.

Adaptación histórica

La reforma y adaptación de la Rambla para los peatones es una demanda histórica del consistorio vendrellenc. Un proyecto que, a pesar de ser aprobado el año 2022, hace más de dos décadas que permanece sobre la mesa. La primera aprobación del Plan general de ordenación urbana fue el 8 de noviembre del año 2000, ahora hace casi un cuarto de siglo. La adecuación del tramo lateral representará el primer paso para la adecuación completa de la zona.

Los próximos movimientos, sin embargo, tendrán que esperar, según confirman desde el Ayuntamiento, ya que primeramente «se tiene que encontrar una solución a la eliminación de toda la zona azul anexa al paseo. La urbanización de todo el espacio supondría la desaparición de 86 plazas de pago, «casi la mayoría que hay en el centro» del municipio, ha afirmado el alcalde, Kenneth Martínez.

Por lo tanto, la continuación del proyecto tendrá que esperar, aunque el objetivo del consistorio es la adaptación y reforma completa de toda la Rambla para hacer desaparecer la circulación de vehículos y convertirla en un tramo completamente transitable para los peatones, sin establecer un plazo concreto.