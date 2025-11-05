Adjudicada la cimentación y estructura de la ampliación del Hospital del Vendrell

Las obras de ampliación del Hospital del Vendrell afrontan una nueva etapa con la adjudicación de la fase de cimentación y levantamiento de la estructura del futuro edificio. La Fundación Hospital de Sant Pau y Santa Tecla, gestora del centro, ha adjudicado esta primera fase por un importe de 6,4 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses. Los trabajos comenzarán de forma inmediata, tras la finalización de los movimientos de tierras, y se prolongarán hasta el verano de 2026. La empresa adjudicataria es la UTE Constructora del Cardoner SA y Excavaciones Che, que ya participó en las excavaciones previas.

Este primer paso permitirá levantar el esqueleto que dará soporte a las futuras áreas de consultas externas, hospitalización, urgencias y quirófanos, preparando el terreno para las siguientes etapas. El proyecto global de ampliación y reforma, financiado con 45 millones de euros aportados por el Departamento de Salud, se ejecutará de forma plurianual hasta 2030. Los presupuestos prevén inversiones anuales de entre 3,2 y 10 millones de euros.

La ampliación añadirá 13.000 metros cuadrados al edificio actual para reforzar las áreas con mayor demanda y garantizar una atención de calidad al crecimiento demográfico del territorio. El nuevo hospital incorporará 19 despachos de consultas, 19 boxes de urgencias, 40 camas de hospitalización, 36 camas de atención intermedia y nuevas salas quirúrgicas y de endoscopia. También se reformarán los espacios internos y se ordenará el exterior, mejorando la accesibilidad y el aparcamiento.