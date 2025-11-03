El Vendrell tendrá una nueva conexión con el CAT para reducir la presión sobre los pozos

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Vendrell contará con una quinta tubería de suministro de agua para reducir la presión del bombeo de los pozos del municipio. La nueva conexión será entre el depósito de Tomoví y el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), y permitirá aliviar la carga de los pozos que aportan agua desde el término municipal de Albinyana hasta el centro histórico de la localidad. El proyecto tendrá un presupuesto de 581.000 euros (IVA incluido) y afectará a un tramo de casi 486 metros, cuya instalación se ejecutará en un plazo de tres meses y por fases.

La propuesta responde a dos objetivos del consistorio vendrellense, destacando la prevención de consecuencias graves en caso de emergencias por sequía. «La proporción ideal sería utilizar el agua de los pozos, pero sin someterlos a estrés», ha señalado el concejal de Aguas, Alfons Herrera, quien asegura que el proyecto contará con una conexión mixta que abastecerá sin problemas, ni sobrecarga, el centro del municipio.

Los trabajos se realizarán en el ramal de Albinyana, donde se instalará una tubería de fundición dúctil, polietileno o acero inoxidable, variando el material y la densidad según el tramo. Además, se prevé la construcción de una caseta de llegada para el depósito, donde se instalará el equipamiento esencial para el bombeo del agua. Actualmente, el municipio dispone de cuatro conexiones, todas en la parte sur de la localidad, lo que incrementa la presión sobre el sistema. Según Herrera, «el bombeo se realiza, pero es más difícil suministrar el agua».

El municipio también continúa trabajando en la reparación de las tuberías en el tramo del Camí dels Molins, carretera de Valls y Botafoc. Un proyecto que pretende detener las fugas que provocan importantes pérdidas anuales de agua, de casi el 20% del total. Según el concejal de Aguas, esta actuación aportará más presión a la zona de Botafoc y prevé la restauración de las fugas. El presupuesto ascendería a 1,5 millones de euros y se espera dar los primeros pasos en septiembre de 2026, cuando se sustituirán los tramos afectados de tuberías de fibrocemento a lo largo de tres kilómetros.

Más agua del Ebro

Actualmente, El Vendrell se abastece en un 51,45% de agua procedente del CAT, mientras que el 48,55% restante proviene de los siete pozos ubicados en el municipio. La intención es aportar más agua del río Ebro al núcleo histórico de El Vendrell, que hoy en día recibe la mayor parte del suministro de los pozos y solo una pequeña parte del caudal ebrense. Con la nueva tubería, el porcentaje de agua del Ebro alcanzará casi el 75%. El principal problema en el suministro del municipio radica en la presión sobre los acuíferos.