El Vendrell tendrá la estructura del hospital lista en mayo del 2026

La Xarxa Santa Tecla ha adjudicado la primera fase de las obras de ampliación y reforma del Hospital del Vendrell, que consistirá en la construcción de la estructura de la futura ampliación del centro, el llamado esqueleto del hospital. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 6,4 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de entre seis y siete meses, con el objetivo de avanzar en el crecimiento del equipamiento sin interferir en la actividad asistencial.

La empresa adjudicataria de esta fase es Constructora del Cardoner SA, que ya participó en las excavaciones previas del proyecto. El contrato prevé levantar la estructura que dará apoyo a la futura ampliación de las áreas de consulta, hospitalización, urgencias y quirófanos, preparando el terreno para las siguientes etapas de los trabajos.

El proyecto global de ampliación y reforma del Hospital del Vendrell, gestionado por la Fundación Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, prevé una inversión total de 45 millones de euros y se ha dividido en diferentes fases para agilizar los plazos y garantizar que la operatividad del centro se mantenga durante las obras. El objetivo es que «su operatividad funcional se alcance cuanto antes mejor» mientras se ejecutan los trabajos.

La actuación completa permitirá ampliar la superficie construida del hospital, que supera los 19.400 metros cuadrados, hasta cerca de 26.000, repartidos en seis plantas. El aumento de más de 6.500 metros cuadrados permitirá incorporar nuevos espacios asistenciales y mejorar la capacidad de respuesta del centro ante el incremento de la demanda.

El conjunto de la reforma permitirá sumar nuevos despachos para consultas externas, ampliar los boxs y las camas de urgencias y hospitalización, así como reforzar áreas de soporte como la atención intermedia y el hospital de día. El bloque quirúrgico también crecerá con nuevos quirófanos polivalentes y salas de endoscopia, además de espacios específicos para recuperación y tratamientos ambulantes.

El Departament de Salut financia la reforma mediante una subvención a la Fundació Santa Tecla. Durante una visita al Vendrell el mes de junio, el presidente del Gobierno, Salvador Illa, destacó que la transformación del centro responde al objetivo de reducir desigualdades a la zona y «hacer llegar las oportunidades a todos los rincones del país», reforzando los recursos sanitarios públicos.

Si se cumplen los plazos previstos, esta primera fase de estructura se iniciará próximamente y marcará el inicio físico de un proyecto largamente esperado en la comarca del Baix Penedès, que tiene que consolidar el Hospital del Vendrell como un polo asistencial de referencia en el sur de Cataluña.